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Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!

Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu

Giriş: 27.04.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!
Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!
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AA

Zonguldak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkiinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

2'Sİ KADIN 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİR YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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