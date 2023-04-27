Korkunç kaza! İstinat duvarına çarptı: 3 ölü!

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.