İşte 28 yaşındaki Pelin'i öldürme nedeni!

Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

"PELİN ÇOCUKLARIM YAŞINDAYDI"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin, "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davranıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım.

"ALTIN YÜZÜK, BİLEZİK, PARA İSTİYORDU"

Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana, 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. Daha sonra Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi.

"BIÇAKLA BENİM ÜZERİME SALDIRDI"

Ben de almayı reddettim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.