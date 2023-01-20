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İşte 28 yaşındaki Pelin'i öldürme nedeni!

Bursa'da, 28 yaşındaki Pelin Sezer'i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra yakalanıp, tutuklanan 65 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi'nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. Sezer ile evlenmek istediğini ancak genç olduğu için Pelin Sezer'in vazgeçtiğini öne süren Okulevi, "Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi. Ben de almayı reddetim. Tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim" dedi

Giriş: 20.01.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İşte 28 yaşındaki Pelin'i öldürme nedeni! - Bursa güncel haberler
İşte 28 yaşındaki Pelin'i öldürme nedeni!
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DHA

Bursa'da olay, 17 Ocak'ta Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den (28) haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

VÜCUDUNA 11 KURŞUN İSABET ETTİ

Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

KIZININ EVİNDE YAKALANDI

Ekipler, cinayet şüphelisi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da kızının evinde yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Okulevi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"PELİN ÇOCUKLARIM YAŞINDAYDI"

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Mehmet Mehdi Okulevi'nin, "Pelin ile bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana yakın davranıyordu. Evlenmek için tanımak istedim ancak buluşunca çok genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 12 çocuğum var, Pelin çocuklarım yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım.

"ALTIN YÜZÜK, BİLEZİK, PARA İSTİYORDU"

Pelin ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğumuzda bana, 'Bize babalık yap, bağımızı koparmayalım' dediler. Ben de bu teklifi kabul ettim. Daha sonra Pelin, benden sürekli altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. Olay günü tekrar benden altın yüzük ve para istedi.

"BIÇAKLA BENİM ÜZERİME SALDIRDI"

Ben de almayı reddettim sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla benim üzerime saldırdı. Ben de o sırada yanımdaki tabancamı çıkarıp, Pelin'e doğru ateş ettim. Cinayetten sonra İstanbul'a, kızımın yanına kaçtım. Gece uyurken polisler eve gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına aldılar" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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