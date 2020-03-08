AA

İran'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi.

Deprem, 9 kilometre derinlikte meydana geldi.

Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.