Son dakika açıklamalarına göre, İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oldu.

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi.

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