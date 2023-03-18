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Derenin debisi bir anda yükseldi! 3 gün oldu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer'i arama çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor

Giriş: 18.03.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Mardin'de derenin debisi bir anda yükseldi! 3 gün oldu!
Derenin debisi bir anda yükseldi! 3 gün oldu!
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DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Çatalca Mahallesi'nde, 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer (11), köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü.

BÖLGEYE DALGIÇLAR SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin iki gündür süren çalışmalarında Fatma Sezer´e ulaşılamadı. Fatma Sezer'i arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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