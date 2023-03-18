Derenin debisi bir anda yükseldi! 3 gün oldu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Çatalca Mahallesi'nde, 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer (11), köprüden geçerken dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü.
BÖLGEYE DALGIÇLAR SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.
ÜÇÜNCÜ GÜNDE ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekiplerin iki gündür süren çalışmalarında Fatma Sezer´e ulaşılamadı. Fatma Sezer'i arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.