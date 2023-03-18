Derenin debisi bir anda yükseldi! 3 gün oldu!

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi.

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