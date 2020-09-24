DEAŞ’ın bombacısı ve sözde şeyhi yakalandı!

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yakalanan şüpheliler emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.