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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

İki liderin görüşmesinde, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri ifade edildi.