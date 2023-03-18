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Çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!

İstanbul’da telefonla arayıp, kendilerini polis, savcı veya banka çalışanı personel olarak tanıtarak, banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan 15 kişilik bir çete çökertildi. Polis, çetenin önce ‘Hesapçı’ ayağına operasyon düzenledi. Ardından ‘Hesapçı’ şüphelilerden, üst düzey kademesini ulaşarak ikinci operasyonu gerçekleştirdi

Giriş: 18.03.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul’da çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!
Çeteye baskın! Önce ‘Hesapçı’ sonra üst kademe çökertildi!
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İstanbul’da cep telefonuyla aradıkları kişilere kendilerini savcı, polis veya banda çalışan görevli personel olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 15 kişilik bir çete, farklı bir yöntemle çökertildi.

BANKA HESABINDAN PARA AKTARIYORLARDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 3 ay önce, telefonla aranıp bu yöntemle kandırılan vatandaşların banka hesapları üzerinden, kendi hesaplarına para aktaran bir çete tespit edildi. Önce çete üyelerinin banka hesap kayıtları belirlendi.

19 KEZ PARA AKTARDIKLARI BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından banka hesapları tespit edilen çetenin 9 ‘Hesapçı’ ismine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin incelenen hesaplarında, telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 19 olaydan hesaplarına para aktarıldığı belirlendi.

ÜST KADEME 3 AY DİNLENDİ

Çetenin çökertilen ‘Hesapçı’ ayağının ardından, üst kademeye ulaşmak için bu kez teknik ve fiziki takip başlatıldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından telefon dolandırıcılık çetesinin üst düzey 6 çete üyesinin isimleri tek tek tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ, 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kez tespit edilen 6 üst düzey çete üyesine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 dolandırıcı yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcılardan 5’i tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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