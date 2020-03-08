Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'ndi 14 Şubat günü şirket adına bankadan 310 bin lira para çeken Ş.B., aracına bineceği sırada, kendilerini Mali Şube polisi olarak tanıtan biri polis yelekli 2 kişi tarafından önü kesildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, "Naylon fatura işi yapıyorsun" iddiasında bulunan şüpheliler, Ş.B.'nin çantasına el koyup, sözde gözaltına alarak araçlarına bindirdiler. Sahte polis oldukları ortaya çıkan şüpheliler, sözde emniyete götüreceklerini söyledikleri Ş.B.'yi bir süre sonra yolda indirip parasına el koydular.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ş.B. ve paranın sahibi olan şirketin şikayeti üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülere göre kendilerine polis süsü veren iki zanlıdan önce polis yelekli olan mağdurun aracına doğru gidiyor, ardından da diğeri koşarak geliyor. Şüphelilerden biri aldığı çantayla yürürken diğeri ise mağduru sözde gözaltına almış araca götürüyor. Ardından şüpheliler mağduru araçlarına bindirerek, olay yerinden uzaklaşıyor.

ADIM ADIM İZLENİP, ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

Görüntüleri izleyen polis, aracın gittiği istikameti adım adım incelemeye aldı. Titiz çalışmanın ardından polis E.K.'nin liderliğini yaptığı bir çeteye ulaştı. Çete üyeleri tek tek tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından polis 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri E.K.'nın aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile toplam 140 bin 825 lira nakit para bulundu.

NAYLON FATURA İŞİ YAPIYORLARDI

Gasp Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İddialara göre, paraları çalındığı için şikâyetçi olanlar, kurdukları şirketler üzerinde naylon fatura işi yapıyordu. Olay günü bu kişilerin yüklü miktarda para çekeceği bilgisini alan E.K. ve adamları harekete geçti. Olay yerine sürücüyle birlikte 4 kişi gittiler. Biri polis yeleği giydi. Bankadan para çeken Ş.B., polis kılığıyla sözde gözaltına alıp, parasına el koydular. Tüm bu detaylar soruşturma dosyasına girdi.

PARALARI ÇALINANLARA DA İŞLEM YAPILACAK

Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada paraları çalındığı gerekçesiyle şikayetçi olan ve kurdukları şirketler üzerinden naylon fatura kestikleri ortaya çıkan kişilere yönelik de soruşturma başlatıldı.