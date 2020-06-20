İHA

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan firari gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar hakkında da savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Dündar çiftinin Bodrum Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta bulunan milyon dolarlık lüks villasının hazine arazisine yapılmış olan havuzu, bahçe duvarları, bergolalar, betonarme bina, çardak gibi birçok hazine ve orman arazisine yapılmış olan bölümleri yıkılmıştı.

İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yıkımın ardından havuz içerisi molozlar dökülüp kumla kapatılmıştı. Savcılık tarafından yıkımla ilgili ifadesine başvurulmak istenen ve evde bulunamayan Dilek Dündar’ın mevcutlu getirilerek ifadesinin alınmasına karar verildi. Yakalama kararı çıkarılan Dündar çiftinin nerede olduğu ise bilinmiyor.