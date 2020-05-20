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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde başkanın koruması olduğu ileri sürülen S.Ö., 2 kişiyi sokak ortasında kurşunladı. Olayda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir'in koruması olduğu ileri sürülen S.Ö., amcasıyla husumeti olduğu iddia edilen 2 kişi ile iftar sonrası sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.Ö., O.Ç. ve M.V.'ye kurşun yağdırdı.

Olayda O.Ç. hayatını kaybederken, M.V. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. M.V.'nin durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.