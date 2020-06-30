DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhuşa zorlayan, fuhuşa aracılık ve yer temin eden bir şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah, çok sayıda eve eş zamanlı baskın düzenledi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre evlerde arama yapan ekipler, çoğu kadın, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.