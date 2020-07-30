ABD'de tarihi 3 Kasım seçimlerine yaklaşık üç ay kala Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü.
"Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını" belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin?" ifadelerini kullandı.
Trump daha önce de mektupla kullanılan oylarda yolsuzluk yapıldığını iddia etmiş, ancak bir kanıt göstermemişti.
Öte yandan, Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump'ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.
ANKETLERDE BIDEN ÖNDE
Öte yandan ABD'de yapılan son anketlerde Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki oy farkının açıldığı gözlemlenmişti.
Washington Post ve ABC News tarafından gerçekleştirilen ankette, kasım ayındaki ABD Başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın 15 puan önünde olduğu ifade edilmişti.
1006 yetişkinin katılımıyla gerçekleşen ankette Biden'a destek oranının yüzde 55, Trump'a destek oranın ise yüzde 40 civarında olduğu kaydedildi. Mayıs ayından yapılan ankette Biden, Trump'ın 10 puan önündeydi.
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