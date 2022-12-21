4 ilde bin kişiyi dolandırdılar! 50 milyon TL'lik vurgun!

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin bin kişiyi mağdur ettiği, bu kişilerin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.