4 ilde bin kişiyi dolandırdılar! 50 milyon TL'lik vurgun!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri aracılığıyla kiralık araç veya tatil evi vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
50 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK
DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin bin kişiyi mağdur ettiği, bu kişilerin 50 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edildi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Nevşehir, Hatay, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı baskınlar düzenledi, 24 şüpheli gözaltına alındı.
ZİYNET EŞYALARI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 105 bin TL, ziynet eşyaları, ruhsatsız 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 30 gram esrar, sentetik uyuşturucu, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Mağdurlardan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri belirlenen 24 şüpheli, emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.