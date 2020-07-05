Erzurum’da sabah saatlerinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Erzurum semalarında görülen hortum sonrası kentte birçok ev ve hayvan ahırının çatısının zarar gördüğü öğrenildi.