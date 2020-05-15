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Van Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden uyuşturucu tacirlerinin izini sürüyor. Özellikle polisin yakın dostları olan hassas burunlar ise uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Meral Yıldız'ın haberine göre polis ekipleri, Van'ın İpekyolu İlçesinde devriye görevi sırasında bir kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 2 adet çuval içerisinde 82 paket halinde toplam 42 Kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü S.P. ve yolcu İran Uyruklu S.V. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.