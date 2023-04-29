2 genç kız hayatını kaybetti! Yine aynı kaza!

Mersin'de kaza, Tarsus ilçesinde otoyolun Damlama mevkiinde meydana geldi. Batuhan E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Serkan D. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

DHA'da yer alan habere göre otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir (19) ve Kadriye Düz (18) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'da yer alan habere göre genç kızların Konya Ereğli'de yaşadıkları ve cenazelerinin Ereğli'de toprağa verileceği öğrenildi.