Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

“Gemi bakımsız, hasarlı ve gereğinden fazla yüklüydü. İşletmecinin yanı sıra liman yetkilileri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi...” Bu sözler batan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundan. Bilirkişilere göre gemi personeli göz göre göre ölüme gitmiş...



GEMİ BATTI, 9 KİŞİYE MEZAR OLDU

Bilal Bal isimli gemi, 3 yıl önce Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli'ye gitmek için yola çıktı. Yoldayken acil durum sinyali verdi. Çok geçmeden de Şile açıklarında battı. Gemide 9 kişi hayatını kaybetti, ama sadece 7 kişinin cansız bedenine ulaşılabildi.

Kazanın ardından olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla aralarında gemiye hiç binmeyen kaptanın da olduğu 8 kişiye dava açıldı. Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın ikinci yılında sanıkların kusur durumuyla ilgili bilirkişi raporu alındı. Rapor, ihmalin göz göre göre geldiğini ve bir geminin 9 kişiye nasıl mezar olduğunu ortaya çıkardı.



İşte o dava dosyasına giren bilirkişi raporu;



“Kaptansız gemiye, gereğinden fazla ve yanlış yükleme yapılmış. Sonuç kaçınılmazdı. Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması mucize. Gemi hilesiz işlemlerden geçmiş olsaydı, ölümlere neden olmazdı. Hataların merkez noktası para hırsından kaynaklanıyor. Gemi işletmecisinin yanı sıra liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi”



“KONTROL MEKANİZASI OLSAYDI EVLATLAR BABASIZ KALMAZDI”

İhmallerin peş peşe sıralandığı bilirkişi raporunda, soruşturmanın genişletilmesi gerektiği de belirtildi... “Ehliyetini satan 3 kaptan da soruşturma kapsamına alınmalıdır. Eğer kontrol mekanizması iyi çalıştırılmış olsaydı 7 ölü, 2 kayıplı kazanın meydana gelmesi kolayca olmazdı. Elim kaza sonrası birçok aile geçim derdi, babasız evlat yetişmesine maruz kalmazdı” cümleleri yer aldı.



8 SANIKTAN 7’Sİ KUSURLU

Raporun sonuç bölümünde aralarında para karşılığı ehliyetini kullandıran kaptanın da olduğu 8 sanık hakkında kusur tespiti de yapıldı. 3 sanığın asli, 4’ünün tali, bir sanığın kusursuz olduğu tespitinde bulunulan raporun ardından mahkemenin davada vereceği karar bekleniyor.