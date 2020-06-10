Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yıllardır sayıları 40 bini bulan yabancı işçiler tarafından toplanan yaş çay hasadından bu yıl üreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiriyor. Tedbirler kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu özellikle bölgeyi çok iyi bilen Gürcistan'dan gelen işçilerin ülkeye girememesi üreticileri zor durumda bıraktı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, bölgede mayıs itibarıyla başlayan hasat döneminde ilk günleri imece usulüyle atlatan üreticilerden bazıları çareyi ülkede çalışma izni bulunan yabancı uyruklu işçilerde buldu. Türkiye'de bulunup, çalışma izinleri olan Senegal, Afgan, Suriye ve Özbek uyruklu işçiler çay hasadı yapmaya başladı. Özellikle bölgede hiç alışık olunmayan Senegalli işçiler, ellerinde çay toplama makasları ile ilginç görüntüler oluşturdu. Çay bahçelerini Birleşmiş Milletler'e çeviren bu durum görenleri şaşırtıyor.

'AZ DA OLSA DİĞER ÜLKELERDEN GELENLER VAR'

Rize’nin Pazar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Basa, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Çayımızı bu yıla kadar çoğu Gürcü vatandaşlar topluyordu. Yalnız bu yıl koronavirüs dolayısıyla birçoğu gelemedi. Bu nedenle vatandaşlar kendi imkanları ile çaylarını topladı. Yalnız az da olsa diğer ülkelerden gelen vatandaşların destekleri ile çaylar şükür toparlanıyor. Öte yandan, bu yıl yurt dışından beklenen çalışan kişi sayısı çok az olunca 100 milyona yakın para bölgede kalmış oldu" dedi.

'BU SENE AFGAN, ÖZBEK, SURİYE VE SENEGALLİ İŞÇİLER GELDİ'

Çay üreticisi Şakir Kazdal ise, hasat dönemi en büyük sorunun Gürcü işçilerin ülkeye giriş yapamaması olduğunu belirterek, "Çay üreticileri olarak koronavirüs yüzünden bu sene büyük sıkıntılar yaşadık. Ekonomik sorunlar yaşamadık. Buradaki en büyük sorunlardan biri sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gürcü işçilerin gelememesidir" dedi.

Bölgeye bu sene Afgan, Özbek, Suriyeli ve Senegalli işçilerin geldiğini anlatan Kazdal, şunları söyledi: "Ancak kolay gözüken zor bir iş olan çay toplama işini pek beceremediler. Çünkü çay bahçeleri uğraş isteyen bir iş. Coğrafyanın engebeli olması sebebiyle de çok yorucu bir iş. Bazı çay bahçelerine yol gitmediği için çay sergilerini sırtında taşıma veya teleferik sistemi ile zor ve yorucu şekilde taşınmaktadır. Gürcü işçiler senelerdir geldikleri için coğrafyaya ve çay bahçelerine alışkınlar. Bu sebeple çay üreticileri olarak biraz zorlandık."