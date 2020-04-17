Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

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