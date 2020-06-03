Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Normalleşme kapsamında sahillerin, plajların, otellerin açılmasıyla birlikte resmen yaz sezonunu da açmış olduk. Plajlar, oteller açıldı fakat bazı kurallar çerçevesinde hizmet verecekler tabii...

O kuralların başında da yarı kapasiteyle çalışmak geliyor. Yani sosyal mesafenin korunması için yüzde 50 dolulukla çalışacaklar. E hal böyle olunca bu yarı yarıya doluluk mevzusu fiyatlara da yansıyacak gibi. Hatta gelen haberlere bakılırsa yansımaya başladı. Hem de anormal bir şekilde.

Her yaz mutlaka konuştuğumuz konulardan biri, başta Bodrum olmak üzere tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar malumunuz. Plajlara giriş ücretinin ve içerdeki yiyecek-içeceklerin yüksek fiyatları hep gündemimizde. Mesela geçen yıl Bodrum beachlerindeki 70 liralık lahmacunu koca yaz boyunca konuşmuştuk. Şimdi de normalleşmenin ilk günü itibariyle şezlong fiyatını konuşmaya başladık.

GÜNLÜK ŞEZLONG ÜCRETİ 1000 TL!

Bodrum Türkbükü'nde bir otelin günlük şezlong ücretinin 1000 TL olması, aylık 24 bin liralık şezlong kiralama bedeli belirlenmesi gündeme geldi. Bu denli yüksek şezlong fiyatı gösteriyor ki Kovid-19 nedeniyle alınan yarı yarıya doluluk önlemi tatilcilere fena şekilde yansıyacak. İşletmeciler, otellerine, mekanlara alamadıkları müşterilerin parasını, diğer yüzde 50’ye yükleyecek gibi. Peki bu fahiş fiyatlara müdahale yok mu?

BELEDİYE: MÜDAHALE YETKİMİZ YOK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fiyatlara müdahale edemediklerini, bu konunun kendi yetki ve sorumluluğunda olmadığını açıkladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de sordum. Onlardan da aynı yanıtı aldım; "Müdahalemiz olamıyor.'

TURİZM BAKANLIĞI: ZABITA MÜDAHALE EDEBİLİR, TİCARET BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR

Bu açıklamaların üzerine Turizm Bakanlığı'nı aradım, bakanlık yetkilileri, bu fahiş fiyatlara belediyelerin zabıtalar kanalıyla müdahale edebileceğini, ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda çalışması olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, koronayla mücadele kapsamında 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulması için çalışmalar sürdürüyor.

Bu düzenlemeyle, fahiş fiyat artışları yapanlara yüksek cezalar verilmesi, kurulun 500 bin liraya varan para cezaları uygulaması öngörülüyor. Bakalım, sosyal mesafeyi ve müşteri kaybını bahane ederek 1000 liralık şezlong bedellerine bu çerçevede müdahale gelecek mi?

KAÇAK ÇALIŞAN İŞLETMELER ÇOK

Konuyu derinlemesine araştırmaya başlayınca MUÇEV’i (Muğla Valiliği ve Türkiye Çevre Vakfı) ve Çevre Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nü aradım. Zira Muğla'da birçok plaj, iskele ve koyların işletmesini bu iki kurum kiraya veriyor. MUÇEV ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü yetkilileri, öncelikle şu konunun altını çizdi: Bizim kiraya verdiğimiz sahiller ve plajların yüzde 50'si halka açık. İşletmeciler, sahilin yüzde 50'sini halka ayırmak zorunda. Üstelik de denize yakın kısımları.

MUÇEV ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün kiraya verdiği plajlarda şezlong bedelleri de 15-20 TL'yi geçmiyor. Peki fahiş fiyat olursa müdahale yetkileri var mı? Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ve MUÇEV fahiş fiyatlara karşı sözleşme feshi yapıyor. Ancak tabii ki yetkileri sadece kendi kiracılarına yönelik. Yetkililerden şunu da öğrendim ki, Bodrum'da, özellikle de Türkbükü'nde herhangi bir ecrimisil bedeli ödemeden kaçak çalışan işletmeler de var.

LOCALAR YASAL MI?

Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü yetkililerinden öğrendiğime göre o VIP hizmet veren havalı havalı otellerin localarının da yasal olup olmadığı tartışmalı. Zira yasa gereği platform niteliği taşıyan yapılar yasak. E locaların büyük kısmı da platform niteliği taşıyor.

Ezcümle: Plajlar ve sahiller her bakımdan sıkı bir denetim altına alınmalı. Hem fahiş fiyat politikası yönünden hem de yasal olmayan eklentiler, localar bakımından...

BAKANLIKTAN ÜCRETSİZ HALK PLAJI

Bu arada, Turizm Bakanlığı'nın Bodrum ve Çeşme'de 5 yıldızlı 2 halk plajı da bulunuyor. Turizm Bakanlığı şimdi Antalya'da da Belek ve Kadriye'de iki ücretsiz halk plajı açmak için hazırlık sürdürüyor.

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