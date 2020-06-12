Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval'ın online sınav yaparken bilgisayarından porno yayınladığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaların ardından görevinden istifa eden Prof. Dr. Kaval, "Aslında biraz derslerden zor geçiren bir hocayım. Onun bunun torpiliyle iş yapmam. Şu an tüm soruşturmalar yapılıyor. Şikâyetçi oldum" dedi.

Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval, 40 öğrenciyi maliye dersinden online sınav yaptı. İddiaya göre, sınav sırasında Kaval'ın ekranına porno görüntüler yansıdı. Bir öğrenci de bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntüye veli ve öğrencilerden gelen tepkiler üzerine Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Prof. Dr. Kaval’ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

'CASUS PROGRAMI İLE KOMPLO KURDULAR'

Yaşanan olayla ilgili Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, olayın bir komplo olduğunu savundu. Kaval, "Malware diye bir uygulama varmış. Bilgisayarda çalışırken bu uygulama senin o anda değil yüzünü, odanın her yerini çekiyor. Hatta ışıklar kapalı olsa bile çekiyor. İstediği zaman, istediği programa da atabiliyor. İstihbarata hizmet veren bilişim şirketine bilgisayarımı götürdüler o programı buldular. Malware adında casus bir yazılım sistemiymiş Türkçe karşıtıyla. Bugün işte o bilişim şirketinin raporu ile Bilişim İşleri Savcılığı'na gidecekler. Daha doğrusu gittiler de sonucu bugün mü alırlar pazartesi mi alırlar bilmiyoruz. Bana bir komplo kurulduğunu ve öğrencilerin çekmesinin de tesadüf değil diye düşünüyorum.

'KİMLERİN YAPTIĞI BULUNACAK'

Sınavda kullanılan programın erişime açık ve kapalı olmak üzeri iki seçeneğinin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Kaval, şöyle devam etti: "Bizimki erişime açıkmış. Çocuklar istedikleri zaman ekranda gördüklerini kaydedebilirlermiş; öyle bir durum olabilirmiş yani. Öğrencilerimizin hepsine kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Lakin bu komployu onlar yapmış olabilirler. Aslında biraz derslerden zor geçiren bir hocayımdır. Kolay kolay onun bunun torpiliyle iş yapmam; ondan dolayı olabilir. Şimdi hiç kimsenin günahını almak istemem ama birisi yapmış ve ha bugün ha yarın bulunacak. Konuyla ilgili şikâyetçi oldum, soruşturma başlatıldı. Aklımda birkaç kişi de var tabii. Kimlerin yaptığını ya da düşündüğüm kişiler mi onu mahkeme bulacak. Yani düşünebiliyor musunuz bir öğretim üyesi sınavda çocuklara porno izletecekmiş. Olur mu böyle bir şey? Zaten ekrana yansımış resimlerde haraketli bir film yok; mahsus yapılmış bir fotoğraf."