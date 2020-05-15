DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak.

DHA'nın haberine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.