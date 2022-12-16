Ölenler ve yaralılar var! Feci kaza!

AA'da yer alan ve alınan bilgiye göre, Yunus C.'nin (48) kullandığı SUV tipi araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın Beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Figen C. (43), Medaim Ö. (66) ve Doğukan A. (17) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus C. ile Abdülkerim C. (57) ağır yaralandı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.