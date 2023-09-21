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Bursa'da olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G. (48), alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi.

MARKET ÇALIŞANI TACİZ ETTİ DHA'da yer alan habere göre Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S. (23), elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

KADIN FARK ETTİ, POLİS ÇAĞRILDI REKLAM R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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