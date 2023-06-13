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Marmaray'ın çarptığı raylardaki işçi öldü!

İstanbul Zeytinburnu'nda, raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış" dedi

Giriş: 13.06.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Marmaray'ın çarptığı raylardaki işçi öldü!
DHA

İstanbul'da kaza, Gebze- Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'ın, Kazlıçeşme ile Yenimahalle durakları arasında saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

MAKİNİST SİREN ÇALMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, TCDD'ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yaptığı sırada, makinist işçileri fark edip siren çalmaya başladı.

İKİ İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU, BİRİ KAÇAMADI

Kaçmaya çalışan 3 işçiden 2'si kaçmayı başarırken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kendisini kurtaramadı.

DEMİR LEVHAYA ÇARPTI

Güçtekin, Marmaray'ın çarpmasıyla rayların kenarında bulunan demir levhaya çarptı. Olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Güçtekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"YOLDA ÇALIŞMA YAPIYORLARDI"

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Yolda çalışma yapıyorlardı. Marmaray kornaya basarak geliyordu. Birisi kaçmış. Birisi de maalesef yetişemedi. O anda çarpmış" dedi.

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