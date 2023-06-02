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Kızını 14 kez istismar etti! İyi hal indirimi aldı!

Zonguldak'ta, 11 yaşındaki kızı E.V.'ye 14 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 41 yaşındaki Murat V., "Ben ilk defa böyle şeyler yaşadım. Jandarmaları da görünce elim ayağım tutuldu. Savcıya da ifade verirken iddiaları kabul etmiştim. Daha önce suçlamaları kabul etmiş olsam da şimdi etmiyorum. İddialar doğru değil, hepsi iftira" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığı 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı

Giriş: 02.06.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kızını 14 kez istismar etti! İyi hal indirimi aldı! - Haberler
DHA

Zonguldak'ta geçen yıl E.V. (11), annesi F.V.´ye, babası Murat V.'nin (41) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.V., karakola giderek şikayetçi oldu.

14 KEZ CİNSEL İSTİSMAR

DHA'da yer alan habere göre Murat V., çalıştığı maden ocağında yakalanarak gözaltına alındı. Kızına 14 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

47 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Murat V. hakkında Zonguldak 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

"BEN YAPMADIM HEPSİ İFTİRA"

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Murat V., SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, mütalaasını tekrar edip sanık hakkında 47 yıla kadar hapis istedi. Sanık ise mütalaaya karşı, "Ben suçsuzum. Ben yapmadım hepsi iftira. Beni olay günü ocaktan getirdiler. Beni iş yerinden getirirken jandarmalar bana demediklerini bırakmadılar. Bana küfrettiler. Ben suçsuzum, hepsi iftira" dedi.

"SUÇLAMALARI ŞİMDİ KABUL ETMİYORUM"

Mahkeme başkanı, daha önce jandarmada, savcılıkta ve sorgu hakimliğindeki ifadelerinde suçunu itiraf ettiğini hatırlatarak `Niye daha önce kabul ettin´ diye sordu. Sanık ise "Ben ilk defa böyle şeyler yaşadım. Jandarmaları da görünce elim ayağım tutuldu. Savcıya da ifade verirken iddiaları kabul etmiştim. Daha önce suçlamaları kabul etmiş olsam da şimdi etmiyorum. İddialar doğru değil, hepsi iftira" diye cevap verdi.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKÇE İDDİASI

Sanık avukatı ise mağdur kız çocuğunun verdiği ifadelerde çelişki olduğunu adli tıp kurumu raporunun da kesin bir delil içermediğini söyledi. Avukat, sanığın eşi F.V.´nin, kendisine cinsel istismar olayını dayanak göstererek boşanma davası açtığını, bu suçlamanın boşanma gerekçesi olarak kullanılmak için uydurulduğunu öne sürerek müvekkilinin beraatini istedi. Karardan önce son sözü sorulan sanık, "Borcum var. Çalışmadan borcumu ödeyemiyorum, biriktikçe birikiyor. Suçsuzum, tutuklu kalmam mağduriyetime sebep olacaktır" diye konuştu.

33 YIL 9 AY HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti Murat V.'ye kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle artırım uygulayarak 33 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

'İYİ HALDEN' 28 YIL 1 AY HAPİS ALDI

Heyet, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışları sebebiyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Sanığın cezasını tutuklu olarak çekmesine karar verildi. Sanık kararın ardından, "Ben mağdurum burada asıl suçu, karşı tarafın çekmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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