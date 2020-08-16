Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Covid-19 pozitif, diğerinin isi temaslı hasta olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre, Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken sorumsuzca Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi.

Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

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