Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!

DHA

Ordu'da kaza, 23 Nisan'da, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için İzmir'den ailesinin yanına gelen Özgür Öztürk'e (30), yoldan karşıya geçerken T.A. (33) idaresindeki kamyonet çarptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Tüm müdahalelere rağmen Öztürk'ün dün, beyin ölümü gerçekleşti. Kazanın ardından gözaltına alınan T.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

4 KİŞİYE YAŞAM UMUDU OLDU

AA'da yer alan habere göre hastane yetkilileri, Öztürk'ün organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Öztürk'ün karaciğer, kornea ve böbrekleri operasyonla alındı.

Organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Özgür Öztürk'ün karaciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri ise Erzurum'a gönderildi.