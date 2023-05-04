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İstek şarkı cinayeti-2 İşte caninin savunması!

İstanbul Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayıp denize atan katil zanlısı Mehmet C., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mehmet C.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet C., ifadesinde, "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti" dedi

Giriş: 04.05.2023 - 08:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İstanbul Kadıköy'de istek şarkı cinayeti-2 İşte Cihan Aymaz'ı öldüren caninin ifadesi! - Onur Şener'den sonra Cihan Aymaz da öldürüldü, Günün öne çıkan haberleri
İstek şarkı cinayeti-2 İşte caninin savunması!
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AA

İstanbul Kadıköy rıhtımında önceki akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Mehmet C'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

CİHAN AYMAZ'I TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

AA'da yer alan habere göre zanlı, daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet C, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi.

"BENİ TEHDİT ETTİLER" DEDİ

Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden Mehmet C, "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti.

"BIÇAĞI BİR DEFA SAVURDUM"

Karşılık vermedim. Sonrasında bu kişiler bir anda üzerime doğru hamle yaptı. 3 kişi olmaları nedeniyle yanımda taşıdığım bıçağı cebimden çıkararak üzerime gelenlere bir defa savurdum. Bu savurma sonucunda şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"KURTARMAK İSTERKEN BOĞMAYA ÇALIŞTI"

Aralarında arbede yaşandığını, sonrasında Cihan Aymaz'ın denize düştüğünü anlatan şüpheli Mehmet C, diğer kişiler kendisine saldırmaya devam ederken kavgayı bırakıp denize atladığını söyledi. Mehmet C, kurtarmak istediği Aymaz'ın kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdü.

ARKADAŞLARI KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Cihan Kaymaz'ı açıktan sahile doğru götürdüğünü, kıyıdaki arkadaşlarının Kaymaz'ı denizden çıkarttığını aktaran Mehmet C, Kaymaz'ın arkadaşlarının kendisine küfür ettiğini savundu. Mehmet C, kendisini Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden çıkardığını söyledi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet C'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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