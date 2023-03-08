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İstanbul'da yaşandı! Sırp kadınların parasını İranlı çaldı!

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek durdurduğu Sırbistan uyruklu iki kadının parasını çalan İran uyruklu şüpheli yakalandı. Kadınlar, şüphelinin para istediği anları cep telefonuyla kaydetti. İran uyruklu şüpheli tutuklandı

Giriş: 08.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! Sırp kadınların parasını İranlı çaldı! - Güncel haberler
İstanbul'da yaşandı! Sırp kadınların parasını İranlı çaldı!
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DHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Sırbistan uyruklu I.V. ve D.M. otomobiliyle giderken, bir kişinin kendilerini durduğu ardından pasaport kontrolü yapacağını söyleyerek paralarını çaldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

SAHTE PASAPORT KULLANDIĞI BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerdeki otomobilin kiralık olduğu ve otomobili kiralayan kişinin sahte pasaport kullandığı belirlendi.

"SAHTE POLİS" İRANLI ÇIKTI

Kimliği belirlenen sahte polisin İran uyruklu Yasin M. (33) olduğu tespit edildi. Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yasin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan I.V. ve D.M, paralarının alındığı ve şüphelinin otomobiliyle kaçtığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin İngilizce olarak kadınlardan para istediği duyuluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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