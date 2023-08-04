Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da son dakika! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü sonra kendi intihar etti!

        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!

        İstanbul Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında Emrah Bolat kendini asarak hayatına son verdi. Nazlı Duman'ın, 9 yaşındaki çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da kan donduran olay, sabah erken saatlerde Pendik'te Yayalar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

        ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI

        DHA'da yer alan habere göre özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman (30), sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

        BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi.

        ANNESİ KORKUNÇ MANZARAYI GÖRDÜ

        Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

        Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Nazlı Duman'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.

        OLAY ANINDA ÇOCUĞU DA EVDEYMİŞ

        Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Habertürk Anasayfa