Sağanak yağmur, Çatalca'da öğleden sonra etkili oldu. Çatalca Devlet Hastanesi'nin önündeki ana cadde rögar tıkanınca göle döndü. Yoldan geçen sürücüler su birikintisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre, kentin üzerine saran kara bulutlar şimşekleri de beraberinde getirdi. Peşi sıra şimşekler drone ile görüntülendi.