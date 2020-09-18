İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gece operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyona 339 ekip, 840 personel katıldı. Gece yarısından sonra başlayan operasyonda 892 adrese baskın yapıldı.

422 KİŞİ YAKALANDI

DHA'nın haberine göre, baskınlarda 422 aranan kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler haklarında Adam öldürme, Cinsel saldırı, Uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, Resmi belgede sahtecilik, Dolandırıcılık, Tehdit, Hakaret, ruhsatsız silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.