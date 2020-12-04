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Hastane personeli servisine sopalı maganda saldırısı

İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servis aracına sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik magandası servis aracının aynasını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda saldırı anı kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikâyetçi oldu

04.12.2020 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler! Hastane personeli servisine sopalı saldırı
Hastane personeli servisine sopalı saldırı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafik magandası, yol anlaşmazlığı yüzünden hastane çalışanlarının olduğu servise sopayla saldırdı. Maganda, servis aracının aynasını sopayla kırıp hiçbir şey olmamış gidi yoluna devam etti. O anlar servis şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi'nde meydan geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, servis şoförünün üzerine yürüdü.

SOPAYLA YANYA KIRIP, YOLUNA DEVAM ETTİ

Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırdı. Saldırı anı şoförün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözü dönmüş maganda servis aracının camını da kırdı. Saldırının ardından kimliği belirsiz şahıs otomobiline binerek sokaktan uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü aracına binerek sopa alıyor. Sopayla aracından inen şahıs servise saldırıyor. Şahıs ardından otomobiline binerek uzaklaşıyor.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından servis şoförü Mertkan I. emniyete giderek saldırgan sürücü hakkında şikâyette bulundu. Şikâyeti alan ve görüntüleri inceleyen polis, plakası belirlenen sopalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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