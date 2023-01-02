Ev arkadaşı kalbinden bıçakladı!

DHA

Muğla'da olay, dün Menteşe ilçesindeki Orhaniye Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Gıyaseddin G. (58) ile ev arkadaşı Erkut Kocaibrahimoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürülen Kocaibrahimoğlu, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kocaibrahimoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büfe işleten Kocaibrahimoğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gıyasettin G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.