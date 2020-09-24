Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Kübra Boyraz bir site içinde bulunan ve estetik merkezine dönüştürülen apartman dairesine yürüyerek gitti. Genç kadına iddialara göre, yetkisi olmayan kişiler tarafından botoks yapıldı.

Korkunç olayda genç kızın son görüntüleri de ortaya çıktı

Bu işlemin ardından Kübra Boyraz, estetik merkezinde çalışan bir kadının yardımı ile evine götürüldü. Kızının yanındaki diğer kadını tanımayan baba, Kübra Boyraz’ın ilk başta hastalandığını zannetti.

Tanımadığı kadına ne olduğunu sorduğunda "tansiyonu düştü fenalaştı, bizde yardıma ihtiyacı olduğu için evine getirdik" cevabını aldı. Ancak bilinci açık olan kızına sorduğunda iddialara göre genç kadın estetik merkezine gittiğini burada botoks yaptırdıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyledi.

Kübra Boyraz ertesi sabah hayatını kaybetti. Bunun üzerine acılı baba şikayetçi olunca Beylikdüzü Emniyet'i estetik merkezinin olduğu lüks rezidansa operasyon düzenledi. Bir pratisyen hekim ve 4 çalışan yapılan operasyon ile şehir dışında yakalanıp İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan biri doktor 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, botoks olayında genç kadının ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "şüpheli ölüm" olayının aydınlatılmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, olay ile ilgili ekiplerin ivedilikle hastaneye geçtikleri ve ölen şahsın yakınları ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ölen şahsın olay günü Beylikdüzü ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan ikametine tanımadıkları bir kadın şahıs tarafından yarı baygın halde getirildiği, konuşamadığı, tanımadıkları kadın şahsa kızlarına ne olduğu sorulduğunda kızlarının düştüğünü beyan ettiği, akabinde Kübra B.'nin fenalaştığı, ivedilikle hastaneye kaldırdıkları, 20 Eylül'de hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır."

Konu ile ilgili araştırmanın genişletildiği ve Kübra B.'nin telefonu incelendiğinde, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde bir adresin tespit edildiği anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adresin bulunduğu bina kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde adresin güzellik merkezi olduğu, ölen şahsın adresteki güzellik merkezine geliş kayıtları olduğu anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda alınan tanık beyanlarında bahse konu sitedeki güzellik merkezini kendisini doktor olarak tanıtan Önder Ö.'nün işlettiğini, kira kontratının Bülent B. isimli şahsa ait olduğu, Kübra B.'nin güzellik merkezine geldiği, gayet sağlıklı olduğu ancak aynı gün 20.15 sıralarında güzellik merkezinde çalışan Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B., ve Kadriye A., isimli şahısların Kübra B.'nin koluna girerek götürdüklerini tespit edilmiştir."

Açıklamada, konu ile ilgili Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.