Eğlence mekanında kanlı hesap!

DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası mekandan ayrılan C.Ç., kısa süre sonra geri dönüp, G.T.´yi tabancayla bacağından yaraladı. Bu sırada kendini de elinden yaralayan C.Ç., kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı garson, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.