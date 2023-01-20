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Eğlence mekanında kanlı hesap!

Samsun'da, 45 yaşındaki C.Ç., gittiği eğlence mekanında hesap meselesi yüzünden tartıştığı garson 20 yaşındaki G.T.'yi tabanca ile bacağından vurup yaraladı. Kendini de elinden vuran C.Ç, polis tarafından yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi

Giriş: 20.01.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Samsun'da eğlence mekanında kanlı hesap! Garsonu vurdu! - Güncel haberler
Eğlence mekanında kanlı hesap!
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DHA

Samsun'da olay, Atakum ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında medyana geldi. Eğlence mekanına giden C.Ç. (45) ile hesabı istediği garson G.T. (20) tartıştı.

MEKANA GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrası mekandan ayrılan C.Ç., kısa süre sonra geri dönüp, G.T.´yi tabancayla bacağından yaraladı. Bu sırada kendini de elinden yaralayan C.Ç., kaçtı.

VURULAN GARSON HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı garson, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri C.Ç.´yi Atakum ilçesi Yenimahalle mevkiinde yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, gözaltına alındı. C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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