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Çocuk istismarı şüphelisi televizyon programına çıkınca yakalandı!

İstanbul Avcılar'da, bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Sinan S. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılmasıyla dikkat çekip yakalandığı öğrenildi

Giriş: 07.01.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Çocuk istismarı şüphelisi televizyon programına çıkınca yakalandı!
DHA

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan S.'ye benzediğini fark etti.

ÇOCUĞUN İFADESİNE BİR DAHA BAŞVURDU

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvurdu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan S. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sinan S., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sinan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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