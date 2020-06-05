Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Araya koronavirüs (Kovid-19) girmeden önce İstanbul’daki önemli projeleri çok konuşuyorduk. Bu projelerden biri de Çamlıca Kulesi'ydi.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerin tek bir noktada toplanması için yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin tamamlanması bekleniyordu. Malum, İstanbul'un uzun yıllardır mustarip olduğu bir sorunu ortadan kaldıracak bu kule.

Kovid-19'dan önce Kule'de son aşamaya gelinmişti. Aradan geçen 3 ayda neler oldu peki? Koronavirüs sırasında bir ilerleme kaydedilebildi mi?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i arayıp, sordum. Zira Çamlıca'daki anten kirliliği sürüyor. Bu antenler ne zaman kaldırılacak? Kule ne zaman faaliyete geçecek? diye.

BAŞKAN TÜRKMEN SON DURUMU ANLATTI

Başkan Hilmi Türkmen, "Mart ayından itibaren kısmi test yayını başladı. Aslında haziran gibi test yayınlarının tamamlanacağı planlanmıştı ama araya koronavirüs girdiği için süreç biraz uzadı. Hedef, 2020 bitmeden kuleyi tamamen faaliyete almak. Test yayınları bitip kule faaliyete girince görüntü kirliliği yaratan antenler hemen kaldırılacak. Seyir terasının açılması ise biraz daha uzayabilir" dedi.

DENİZ SEVİYESİNDEN 576 METRE YÜKSEKTE

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.

Bittiğinde toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak.

Kule her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK KALKACAK

Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak.

Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.