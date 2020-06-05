Araya koronavirüs (Kovid-19) girmeden önce İstanbul’daki önemli projeleri çok konuşuyorduk. Bu projelerden biri de Çamlıca Kulesi'ydi.
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerin tek bir noktada toplanması için yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin tamamlanması bekleniyordu. Malum, İstanbul'un uzun yıllardır mustarip olduğu bir sorunu ortadan kaldıracak bu kule.
Kovid-19'dan önce Kule'de son aşamaya gelinmişti. Aradan geçen 3 ayda neler oldu peki? Koronavirüs sırasında bir ilerleme kaydedilebildi mi?
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i arayıp, sordum. Zira Çamlıca'daki anten kirliliği sürüyor. Bu antenler ne zaman kaldırılacak? Kule ne zaman faaliyete geçecek? diye.
BAŞKAN TÜRKMEN SON DURUMU ANLATTI
Başkan Hilmi Türkmen, "Mart ayından itibaren kısmi test yayını başladı. Aslında haziran gibi test yayınlarının tamamlanacağı planlanmıştı ama araya koronavirüs girdiği için süreç biraz uzadı. Hedef, 2020 bitmeden kuleyi tamamen faaliyete almak. Test yayınları bitip kule faaliyete girince görüntü kirliliği yaratan antenler hemen kaldırılacak. Seyir terasının açılması ise biraz daha uzayabilir" dedi.
DENİZ SEVİYESİNDEN 576 METRE YÜKSEKTE
İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.
Bittiğinde toplam yüksekliği 388.5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576.5 metre yüksekliğe ulaşacak.
Kule her biri 4.5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.
ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK KALKACAK
Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak.
Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!