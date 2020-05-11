Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.'nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50'ye yakın kişinin koronavirüs testine tabi tutulacağı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek kapatıldığı belirtildi.

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