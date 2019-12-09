09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle toplanan hayvanseverler, eylemin ardından gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi.
Antalya’da 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesi'nde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla belediye binası önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc'in de katıldığı eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için belediyeye ait barınağa gitti.
BARINAKTA KORKUNÇ MANZARA
Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, diğer kafeslerde de köpek ölüleri gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.
'BURASI ÖLÜM KAMPI GİBİ'
Bu sırada cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen HAYKONFED İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, bir görevlinin köpekleri topladığını görünce, "Nereye götürüyorsunuz köpekleri? Bu köpekler tarım ilçe görevlilerine verilip, otopsi yapılacak" diye tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan başka bir görevli de "Morga koyacağız" şeklinde yanıt verdi. Yine cep telefonuyla hayvanların ölüsünü görüntüleyen aktivist Erka Zor da görevlilere tepki göstererek, "Burası ölüm kampı gibi. Her kafeste ölü köpek var" dedi.
OTOPSİ YAPILACAK
Barınağa gelen jandarma ekipleri kontrolünde ölü köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı. Ölü köpeklerin yarın otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.
BELEDİYE: İLK BULGULAR SABOTAJ ŞÜPHESİ
Yaşanan korkunç olayın ardından Konyaaltı Belediyesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, belediyeye ait Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen hayvan ölümlerinden dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildi. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir. Gerek belediyemiz bünyesinde başlatılan idari soruşturmanın gerekse adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın tam bir şeffaflık ve ciddiyetle yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de süratle yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz."
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