AA

Kentte bir apartmanın ikinci katında ailesiyle yaşayan Vahap Hamit Davut (11),balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.

AA'nın haberine göre, olay yerinde hayatını kaybeden erkek çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.