AA

Debisi yüksek noktalarda itfaiye su altı ekibi, bot yardımıyla arama çalışması yaptı. Balık adamlar, dere yatağında yaptıkları aramalar sırasında iki kişinin cesedine ulaştı.

AA'nın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden ve bazıları zaman zaman sinir krizi geçiren İbrahim ve Mustafa Onluk'un yakınları, cesetlerin bulunması üzerine büyük üzüntü yaşadı.