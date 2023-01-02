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Aracını sol şeride park etti! Direksiyonda ölüm!

İstanbul Pendik D-100 Karayolu'nda, direksiyon başında fenalaşıp kalp krizi geçiren kamyonet şoförü 52 yaşındaki Fahrettin Kocaer olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş: 02.01.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Aracını sol şeride park etti! Direksiyonda ölüm!
Aracını sol şeride park etti! Direksiyonda ölüm!
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DHA

İstanbul Pendik, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 06.30 sıralarında, kamyonet kullanan Fahrettin Kocaer (52), seyir halindeyken fenalaşarak aracını yolun sol şeridine park etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER SAĞLIK EKİBİNİ ARADI

DHA'da yer alan habere göre bir süre araç içerisinde hareketsiz kalan Kocaer'i fark eden diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri araç içerisinde yaptığı ilk müdahalede Kocaer´in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kamyonetin çevresine şerit çekerek, çevrede önlem aldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Ekiplerin incelemelerinin ardından Fahrettin Kocaer'in cenazesi morga kaldırıldı. Kocaer´in evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir kargo şirketinde şoförlük yaptığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaşanan olay nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin ve kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Fahrettin Kocaer'le aynı şirkette çalışan Sedat Demir, "Saat 06.00 civarında araç burada rölantide duruyor. O an GPRS'ten baktım şoför uyuya mı kaldı diye. Sonra buraya en yakın aracı yönlendirdim. Arkadaş şoför ölmüş diye. Ben geldiğimde hareket etmiyordu. Ambulans geldi kalp krizi geçirerek öldüğünü söylediler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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