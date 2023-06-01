400 bin lirası ve altınları kayboldu! Çöpte bulundu!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz (60), 25 Mayıs günü satmak için yeşil alanlardan sebze türü otları topladığı sırada içinde 400 bin lira para ve altın olan poşetini bir trafonun üzerine koydu.

Konteynerde arama yapan polis, içerisinde yaklaşık 400 bin TL para ve altın olan poşeti bulup sahibi Mümine Göz´e teslim etti.

"AĞZINI AÇMADIM, DOKUNDUM ÇÖPE ATTIM"

Para dolu poşeti trafonun üzerinden alan Sadettin Ekdi, "Ben 8-10 yıldır köpekler için ekmek topluyorum. Çöplüklerin etrafına, binaların kapısının kenarına, bahçe duvarına asılan ve trafo üzerine poşet içinde konulan ekmek atıklarını toplarım. Bu poşeti de almışız ve ağzını hiç açmadım. Sadece dokundum. Normal poşet diyerek kapımın önündeki çöp konteynerine attım.

"POLİS POŞETİ AÇINCA ALTIN VE PARA ÇIKTI"

Polis memurları geldi ve benim bir çanta alıp almadığımı sordu. Ben de çanta değil, poşet aldığımı söyledim. Poşetin yerini göstermemi istediklerinde çöp konteynerinin içini gösterdim. Polis memurları poşeti açtıklarında içerisinden para ve altın çıktı. Daha sonra polis karakoluna gidip tutanakları imzaladık. Ben onu ekmek poşeti diye aldım. Memurlar gelince içinde ne olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.