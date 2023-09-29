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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!

        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!

        Burdur'da önceki gün meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan 31 yaşındaki Seda Aslan, tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. On bir gün önce evlenen Aslan'ın, eşiyle birlikte balayına gittiği öğrenildi. Kazada yaralanan ve tedavileri süren Aslan'ın eşi Gürkan Aslan, minibüs sürücüsü Ali Altınok ile Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 07:57 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:04
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        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
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        Burdur'da yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Çavdır-Tefenni kara yolunda, Seda Aslan (31) yönetimindeki otomobil, Antalya kavşağında Ali Altınokun kullandığı minibüsle çarpıştı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        16 EYLÜL'DE EVLENMİŞ BALAYINA ÇIKMIŞTI

        TÜRASAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Seda Aslan'ın, 16 Eylül'de evlendiği Gürkan Aslan ile balayına giderken kaza geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

        SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Aslan'ın cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesine getirildi. Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        MUTLULUK POZLARI GERİDE KALDI

        Genç çiftin, geride, kazadan 11 gün önce, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

        BALAYINA GECİKMELİ GİTMİŞLER

        İHA'da yer alan bilgiye göre, düğünden sonra Seda Aslan’ın babasının kalp krizi geçirdiği ve çiftin bu sebeple balayına birkaç gün gecikmeli gittikleri de öğrenildi.

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        #Burdur
        #Son dakika haberler
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