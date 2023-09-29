Burdur'da yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Çavdır-Tefenni kara yolunda, Seda Aslan (31) yönetimindeki otomobil, Antalya kavşağında Ali Altınokun kullandığı minibüsle çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRASAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Seda Aslan'ın, 16 Eylül'de evlendiği Gürkan Aslan ile balayına giderken kaza geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

BALAYINA GECİKMELİ GİTMİŞLER

İHA'da yer alan bilgiye göre, düğünden sonra Seda Aslan’ın babasının kalp krizi geçirdiği ve çiftin bu sebeple balayına birkaç gün gecikmeli gittikleri de öğrenildi.