Son dakika haberi Yunanistan'da peş peşe depremler!
Son dakika... Yunanistan'da peş peşe depremler meydana geldi. EMSC, Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Strofades'in 25 km doğusundaki sahil köyü Ioni'de saat 9:11'de deprem meydana geldi.
Jeodinamik Enstitüsü'nün ilk değerlendirmesi, Mora Yarımadası'nın batı kıyısındaki Strofades'in doğusunda art arda iki deprem yaşandı. Richter ölçeği, sırasıyla 21 ve 25 km uzaklıkta meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 5,6 ve 5,7 olarak ölçtü.
Art arda gelen depremler Attika'da da hissedildi.