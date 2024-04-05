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31 Mart seçimlerinin ardından siyasi partilerin yaptıkları itirazlar YSK tarafından değerlendiriliyor. Bu çerçevede Yüksek Seçim Kurulu, Hatay'ın Samandağ ilçesi, Samsun'un Bafra ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ve Akseki ilçeleri için yapılan oy sayımının yenilenmesi ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.

HALFETİ'DE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Mehmet Karayılan'ın yüzde 39.45'ini alarak kazandığı Şanlıurfa Halfeti ilçesindeki seçimi AK Parti'nin itirazı üzerine iptal ederek yenilenmesine karar verdi.

Karayılan en yakın rakibi AK Parti'li Şeref Albayrak'la arasında 906 oy farkı ile seçimi kazanmıştı.

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların yüzde 39.45'ini, AK Parti'li Şeref Albayrak ise yüzde yüzde 34.97'sini almıştı. Karayılan ile Albayrak arasındaki oy farkı 906 olarak açıklanmıştı. AK Parti usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek 2 Nisan'da ilçe seçim kuruluna başvuru yaptı. İlçe seçim kurulu itirazı usulden reddetti. AK Parti itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı. İl Seçim Kurulu itirazı kabul ederek seçimlerin yenilenmesine karar verdi.