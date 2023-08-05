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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi tarafından defalarca bıçaklandı!

        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!

        İstanbul'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber olan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası 31 yaşındaki Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, "32 yerinden bıçaklamış" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:06
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        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
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        İstanbul'da olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

        YENİ EVLİ ÇİFT TARTIŞMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        KOCASI 32 YERİNDEN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

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        POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

        "KIZ KARDEŞİMİ ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"

        Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.

        "ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI"

        Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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